Руководителя одного из отделов Минобрнауки обвинили в коррупции и арестовали

Суд отправил в следственный изолятор на два месяца начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Его обвиняют в получении взятки.

«Постановлением Хамовнического суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Шерстобитова Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 августа», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

Собеседник отметил, что Шерстобитов — фигурант уголовного дела по части третьей статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Ему уже предъявили обвинение.

По данным источника ТАСС, чиновника задержали в центре Москвы 8 июня при передаче ему 150 тысяч рублей. Собеседник агентства рассказал, что Шерстобитов получил эти деньги в качестве вознаграждения за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов. Официальной информации от СК по этому делу пока нет.

В конце мая по делу о крупной взятке в Якутии задержали заместителя министра сельского хозяйства региона Василия Афанасьева.