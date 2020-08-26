Высланным из Белоруссии журналистам испортили паспорта

Российским журналистам, которых выслали из Белоруссии, придется менять паспорта. Их документы больше не действительны из-за штампа о запрете на въезд в Белоруссию.

«В соответствии с пунктом 6 постановления правительства РФ „Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации“ запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Журналисты не сами испортили свои паспорта, поэтому они не будут платить штрафы или вообще нести административную ответственность за замену документа.

Нескольких российских журналистов задержали во время протестных акций в Белоруссии. Они занимались своей профессиональной деятельностью, однако все равно были избиты и доставлены в изоляторы. Для освобождения журналистов пришлось привлекать дипломатов. В итоге их отпустили, но некоторым запретили въезд на территорию Белоруссию в течение пяти лет. Соответствующий штамп поставили в паспорта.