Российский журналист рассказал о своем задержании в Белоруссии

По данным издания, во время первых протестов российские журналисты оказались в группе демонстрантов. Сотрудники ОМОН окружили их с обеих сторон, а милиционеры применили слезоточивый газ. Представители СМИ попытались сбежать, однако их задержали, поскольку они плохо знали местность.

«До своего освобождения не знал, где именно нахожусь. Когда нас туда привезли, нас сначала отвели в такой дворик для прогулок и продержали там всю ночь. Место, где мы оказались, было самое гуманное», — поделился Старков.