«Вышла из себя»: пассажирка рассказала подробности поездки в «антиковидном» такси в Москве

Пассажирка «антиковидного» такси Екатерина Ш. получила деньги за несостоявшуюся поездку. Об этом она рассказала в беседе с «360». По словам женщины, возможно, на водителя не стоило кричать, но ей стало плохо из-за резкого запаха зеленых пластырей, которыми был обклеен весь салон автомобиля.

«Я ехала после работы. Вызвала такси. Я уже была немного на взводе по личным проблемам. Когда села, мне стало плохо — все было в пластырях, запах едкий. Плюс он заблокировал двери», — поделилась Екатерина.

Тогда она стала требовать, чтобы таксист выпустил ее. Водитель начал искать место для парковки. После этого женщина решила продолжить поездку на метро.

«Я вышла из себя. Я не говорю, что мое поведение было адекватным. Ну я, может быть, не имела права кричать», — добавила она.

Деньги за поездку ей вернули. Сумма была небольшая — около ста рублей. В компании такси скандал из-за дезинфекции машины таким необычным способом пока не прокомментировали. Сама пассажирка обращаться с жалобами в компанию не собирается, считая инцидент исчерпанным.