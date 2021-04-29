Москвичка устроила истерику в салоне «антиковидного» такси и сняла его на видео

Водитель такси в Москве перепугал пассажирку «антиковидными» пластырями, которыми украсил весь салон автомобиля. Странные зеленые наклейки были на руле, на приборной панели и на сиденьях. Видео конфликта девушки и таксиста оказалось в распоряжении «360».

Запись сделала сама пассажирка. Когда она садилась в автомобиль, не подозревала, что внутри ее будет ждать такой сюрприз. Водитель заблокировал дверь и начал поездку. Но, видимо, от резкого запаха пластырей, которые якобы должны были дезинфицировать воздух, девушке стало плохо. Она впала в панику и стала барабанить по сиденьям и подлокотникам, требуя немедленно выпустить ее. Таксист проявлял спокойствие.

На кадрах можно видеть, что пассажирка близка к истерике. Она кричит и угрожает «разбомбить» машину. Таксист же сначала попросил девушку надеть маску, а потом, не обращая внимания на ее крики, продолжил абсолютно спокойно вести машину. Только на переходе он укоряюще сказал ей, чтобы она вела себя потише, потому что он чуть не сбил пешехода. В конце концов машина все-таки остановилась.

Будет ли недовольная клиентка жаловаться на «антиковидный автомобиль» руководству сервиса такси, пока не известно.