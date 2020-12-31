Вышел новый тизер-ролик S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке игры

«Перед вами — дебютный взгляд на Зону от первого лица. Именно так игра будет не просто выглядеть, но и ощущаться. Быстрая смена антуража, вспышками застывающие в мозгу пейзажи, а вокруг — опасность, от которой невозможно скрыться. Все это — под аккомпанемент едва различимого, меланхоличного гитарного мотива группы „Сплин“», — сообщили разработчики.

В ролике можно увидеть локации, движение персонажа по заброшенному дому. Также видно, как сталкер активирует портативные компьютер, где видно его имя. Как и в предыдущих частях, в этой появится новый герой. На этот раз геймеры впервые увидят Зону глазами сталкера Скифа.

Тизер очень короткий — менее минуты, так что подробностей будущей игры практически нет.