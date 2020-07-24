Сталкеры возвращаются в Зону. Главные пасхалки трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2

Вторая часть культовой видеоигры S.T.A.L.K.E.R. все-таки выйдет — фанатам уже показали трейлер. До сих пор о ней ничего не было известно, кроме одного опубликованного скриншота. Фанаты так долго ждали хоть какой-то информации, что даже коротенький ролик изучили вдоль и поперек. И нашли много интересного.

Трейлер показали 23 июля на презентации Microsoft. Этого видео геймеры ждали еще с 2010 года, когда впервые заговорили о второй части S.T.A.L.K.E.R. 13 августа 2010-го игру анонсировали, пообещали дату выхода через два года — в 2012-м. Но в 2011-м работу над проектом приостановили. Повторный анонс игры произошел 15 мая 2018 года.

Наиболее важные новости для фанатов появились только в 2019 году, когда появился первый постер проекта.

Источник фото: официальный сайт проекта

А в конце марта 2020 года разработчики опубликовали первый скриншот из игры.

Источник фото: «ВКонтакте»/сообщество S.T.A.L.K.E.R.

В четверг, 23 июля, вышел трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Игру сначала выпустят на Xbox Series X и ПК с операционной системой Windows. Пользователи PlayStation смогут отправиться в Зону только на приставке пятой серии.

Что показали в трейлере

Пока все выглядит многообещающе. Ролик начинается с демонстрации мертвого города Припять — колеса обозрения и высоток на заднем плане. Потом в кадре появляется тоннель с красными огнями, а далее кадры поверхности с разнообразными городскими локациями. В середине видео даже показаны действия аномалий, в том числе «Электры» и гравитационной. Обращается внимание на знакомый болтик, с помощью которого можно проверить их наличие. Последние кадры демонстрируют одинокого путника, стоящего посреди леса. Вероятно, именно он и станет главным героем грядущего сиквела.

Разработчики не могли не вызвать чувства ностальгии, показав деревню новичков. Локация, расположенная на юге Кордона, совсем не изменилась, но обросла деталями. Жаль, что не показали, как поменялся торговец Сидорович после перехода игры на Unreal Engine 4.

В трейлере не обошлось и без пасхалок. В видео нашли отрывок из поэмы украинского писателя Тараса Шевченко «Катерина». «Не слухала Катерина / Ні батька, ні неньки, / Полюбила москалика, / Як знало серденько. / Полюбила молодого, / В садочок ходила, / Поки себе, свою долю / Там занапастила». Переводится фрагмент поэма так: «Не слушала Катерина / Ни отца, ни матери / Полюбила москалика / Как знало сердечко / Полюбила молодого / В садик ходила / Пока себя, свою судьбу / Там погубила».

Произведение Шевченко рассказывает про украинскую девушку, которая влюбилась в москаля, забеременела от него, но в итоге он ее бросил. Девушка осталась с ребенком и опороченной на все село.

Источник фото: YоuТubе/фрагмент трейлера

В трейлере есть и еще одна пасхалка: постер фильма 1979 года «Сталкер» Андрея Тарковского.

Разработчики уточнили, что графика в трейлере может не соответствовать реальному положению вещей. Однако именно к такому качеству будут стремиться создатели.

Особенностью игры будет полноценный открытый мир, причем «один из самых больших на сегодняшний день». Также разработчики переосмыслили симуляцию жизни A-Life из первой части — и теперь появится A-Life 2.0. Благодаря системе обитатели Зоны будут постоянно взаимодействовать друг с другом и окружением, даже если игрока нет рядом.

Каждое прохождение S.T.A.L.K.E.R. пообещали сделать уникальным. То есть игроку нужно постоянно делать выбор, а решения повлекут не только краткосрочные последствия, но и повлияют на состояния мира. Другими словами, у игры будет множество разных концовок.