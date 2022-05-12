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    12 мая 2022, 10:25

    Экс-министр Улюкаев покинул колонию

    Наза Салех Захи

    Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вышел на свободу из колонии по УДО. Об этом сообщил ТАСС.

    Около колонии его ждали журналисты, но он не стал с ними общаться. Улюкаев выехал из ИК № 1 в Тверской области на иномарке.

    Бывшего главу Минэкономразвития обвинили в получении взятки. Он отбывал наказание с декабря 2017 года. Улюкаев получил восемь лет колонии и требование заплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. В апреле 2022 года стало известно, что Московский районный суд Твери удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении экс-министра. Данное решение можно было обжаловать до 12 мая, но никто этого не сделал.

    Алексей Улюкаев с июня 2013-го по ноябрь 2015 года занимал пост министра экономического развития РФ. Однако после коррупционного скандала потерял должность.