Экс-министр Улюкаев покинул колонию

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вышел на свободу из колонии по УДО. Об этом сообщил ТАСС.

Около колонии его ждали журналисты, но он не стал с ними общаться. Улюкаев выехал из ИК № 1 в Тверской области на иномарке.

Бывшего главу Минэкономразвития обвинили в получении взятки. Он отбывал наказание с декабря 2017 года. Улюкаев получил восемь лет колонии и требование заплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. В апреле 2022 года стало известно, что Московский районный суд Твери удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении экс-министра. Данное решение можно было обжаловать до 12 мая, но никто этого не сделал.

Алексей Улюкаев с июня 2013-го по ноябрь 2015 года занимал пост министра экономического развития РФ. Однако после коррупционного скандала потерял должность.