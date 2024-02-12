Важное 12 февраля 2024, 14:01 Выше среднемировых темпов. Путин оценил рост экономики России в 2023 году Путин: рост экономики России в 2023-м был выше среднемировых темпов РИА «Новости»

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Рост экономики России в прошлом году оказался выше среднемировых темпов, заявил президент Владимир Путин. Внутренний валовый продукт страны, по его данным, вырос в 2023-м на 3,6%.

Данные о росте ВВП президент представил на экономическом совещании, предложив участникам обсудить дальнейшие планы по укреплению промышленности и финансовой сферы России.

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«Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что предлагает отдельно остановиться и на ближайших задачах, а также на работе на перспективу в горизонте до 2030 года.

Особое внимание президент обратил на показатели инфляции. По его данным, на конец января она составила 7,2% в годовом выражении.

«Но, конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции», — пояснил он.