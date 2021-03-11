Высадивший на мороз клиентку с детьми московский таксист решил подать на нее в суд

Таксист Илья Шелест, который отказался везти девушку с детьми, намерен судиться с возмущенной клиенткой. Мужчина заявил «360», что уже общался с юристом по поводу случившегося.

Водитель вместе с адвокатом обсудил «небольшую версию», которую хотят представить в суде. В качестве материалов он планирует запросить записи с камер видеонаблюдения.

«Подавать заявление будем. С адвокатом только что общался, уже есть небольшая версия, что будем к суду предоставлять. Будем запрашивать съемку видеонаблюдения от полиции и от „Яндекса“ — все детали поездки, чаты, телефонные разговоры», — пояснил таксист.

По его словам, в упомянутых материалах видно, что «клиент полностью противоречит сам себе».

На поведение таксиста пожаловалась москвичка Алина Котова. Она рассказала, как четверо ее детей — в том числе девочка-аутист и четырехлетний мальчик — оказались на морозе ночью: они вызвали такси, но водитель практически сразу высадил их. Мужчина заявил, что отработал к тому моменту уже восемь часов и "не захотел всю хрень слушать».