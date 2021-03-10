«Не захотел хрень слушать». Столичный таксист высадил на мороз женщину с детьми, которые хотели пристегнуться

Жительница Москвы Алина Котова пожаловалась на таксиста, который высадил ее посреди ночи на морозе вместе с четырьмя детьми, в том числе с семилетней дочерью-аутистом и четырехлетним сыном. Девушка написала в Facebook, что водитель вел себя по-хамски. Водитель Илья Шелест объяснил «360», почему высадил женщину с детьми.

Старшая дочь москвички рассказала, что таксиста пришлось уговаривать подъехать к тому месту, где они ожидали его. А после того, как они сели в машину, не успели посадить брата и сестру в детские кресла, как таксист резко начал движение. По ее словам, водителя три раза просили остановиться, чтобы пристегнуть детей, но он игнорировал эти просьбы.

«Дети, испугавшись, начали плакать. Проехав метров двести, он остановился и вышвырнул нас из машины, сказав, что не собирается дальше везти. Ни мои уговоры доставить нас в сохранности домой, ни то, что в машине ребенок-аутист, что на часах полночь, а на улице -10, его не остановили», — рассказала старшая дочь.

Водитель такси предоставил «360» скриншот поездки, на котором указано место у светофора, где он высадил пассажиров.

«Если изначально брать этот заказ, я вообще не должен был его везти, потому что детей было двое, а детское кресло у меня одно. Я приехал на адрес, там нельзя было стоять, штраф потому что. Я отъехал, спустя несколько минут клиент звонит, говорит, подъедьте обратно, я подъезжаю, клиент садится, мы начинаем движение, и передо мной красный сигнал светофора. Клиент говорит: „Остановитесь, я не пристегнула ребенка“. Я ему говорю, что мы едем [со скоростью] пять километров в час, и вот перед нами красный сигнал, как раз на нем мы остановимся, и вы как раз пристегнетесь, потому что я не могу тут останавливаться», — рассказал таксист.

Водитель посчитал, что в этом не было никакой опасности для пассажиров, так как они ехали медленно и было уже за полночь. После этого клиент начал выражать возмущение, на что таксист отказался везти пассажиров и высадил их.

«Ну, а я работал часов восемь уже, и как-то не захотел всю хрень слушать. Сказал: „Я вас не повезу“. Они вышли, я уехал», — рассказал мужчина.

Таксист сообщил, что высадил пассажиров буквально в 50 метрах от места, где их забрал.

Водитель такси в Санкт-Петербурге ранее обратился в полицию после того, как его нетрезвая пассажирка села за руль своей машины. Теперь девушку могут лишить прав.