Общество 04 сентября 2023, 21:18 Выручку от АЭС «Аккую» направят на строительство новой станции Глава Росатома Лихачев: выручку от АЭС «Аккую» будут вкладывать в новую станцию РИА «Новости»

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Средства, вырученные от продажи электричества с АЭС «Аккую», могут направить на создание новой атомной электростанции. Об этом в интервью Первому каналу заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

«Ожидаем, что во второй половине 20-х годов будем иметь приличную выручку непосредственно в Турецкой Республике от продажи электричества и будем обладать уже, условно говоря, турецким инвестиционным ресурсом, который будем вкладывать в новую станцию, если такое решение будет принято», — отметил он.

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Лихачев уточнил, что новая АЭС будет содержать четыре энергоблока, как и «Аккую».

По словам главы госкорпорации, первый энергоблок АЭС «Аккую» находится в высокой степени готовности, специалисты заканчивают там монтаж оборудования. На втором блоке строители установили корпус реактора.

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что Росатом применяет передовые технологии при строительстве «Аккую». По его словам, они основаны на очень строгих стандартах безопасности, а также санитарных и природоохранных требованиях.