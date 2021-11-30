Стало известно, в каких отраслях в России выросли зарплаты

В некоторых рабочих сферах в России стали расти зарплаты. Министр экономического развития Максим Решетников поделился, что это те отрасли, в которых ранее были заняты мигранты, — прежде всего сельское хозяйство и строительство.

О росте заработной платы министр рассказал в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», трансляцию которого вел РБК. «Наибольший рост заработных плат идет в отраслях, где было больше всего мигрантов и, соответственно, больше всего ощущается дефицит рабочей силы. Но там же были самые низкие заработные платы. Это сельское хозяйство, строительство и так далее. Там идет ощутимый рост заработных плат», — рассказал министр.

При этом Решетников отметил, что текущий уровень безработицы в стране можно назвать аномально низким. Он составляет всего 4,3%. По данным Пенсионного фонда, примерно 15% трудоустроенных получают заработную плату ниже минимального размера оплаты труда. Значительная часть подобных рабочих мест существуют в бюджетной сфере. Поэтому особенно важно повышать рабочий потенциал населения — например, внедрением переобучения или второго образования.

По данным Росстата, самый высокий уровень безработицы в России за период с февраля по апрель текущего года был на территории Ингушетии, Тувы и Чечни. Самый низкий — в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что самые высокие зарплаты у россиян в северных регионах. На первом месте по заработку оказалась Чукотка, на втором — ЯНАО, на третьем — Магаданская область.