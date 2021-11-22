Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России получают жители северных регионов. Это показало исследование, проведенное РИА «Новости».

Первое место в рейтинге заняла Чукотка, где более 46% работников получают свыше 100 тысяч рублей. На втором месте оказался ЯНАО — около 40% работников, а на третье место вышла Магаданская область — 32%.

При этом Москва оказалась только на пятом месте, отметил сайт kp.ru. В столице зарплату свыше 100 тысяч рублей получают около 30% сотрудников предприятий.