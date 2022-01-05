«Выродки»: Володин пообещал россиянам в январе одобрить закон для педофилов

Закон о пожизненном заключении педофилов может быть принят в январе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, парламентарии сделают все, чтобы это произошло в ближайшее время.

О необходимости принять закон об ужесточении наказания для педофилов спикер Госдумы написал после того, как в Костроме убили пятилетнюю девочку. Один из подозреваемых оказался педофилом-рецидивистом.

«Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. Но многие убеждены, что и этого недостаточно», — написал политик в своем Telegram.

По его мнению, осужденные по статьям за такие преступления над детьми должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях. В качестве примера он привел территории на севере и рудники.

«Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом», — добавил он.

По словам Володина, над этой темой нужно будет поработать вместе с Федеральной службой исполнения наказаний. О ходе этого процесса депутат пообещал сообщать в Сети.

Пятилетнюю девочку в Костроме похитили возле кинотеатра накануне днем. Ее тело вскоре нашли в одной из комнат в общежитии. Подозреваемых в убийстве поместили в изолятор временного содержания. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Законопроект о пожизненном заключении педофилов приняли в первом чтении 21 декабря.