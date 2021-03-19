Выпускные вечера в 2021 году могут пройти в традиционном, очном формате в этом году. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы надеемся, что [выпускные вечера пройдут] очно», — приводит ТАСС слова Кравцова.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса общероссийские выпускные прошли в онлайн-формате. В начале этого года эпидемическая ситуация начала постепенно стабилизироваться. Школьники и студенты вернулись в классы и аудитории. До этого они несколько месяцев занимались дистанционно.

Во всех регионах нашей страны с декабря идет масштабная вакцинация. Как считают специалисты, полностью отменить все ковидные ограничения можно будет только после того, как сформируется коллективный иммунитет. Для этого российские власти планируют привить более половины населения без учета детей и переболевших.

За прошедшие сутки медики выявили 9699 новых случаев COVID-19. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 4 437 938. От болезни умерли 94 267 человек.