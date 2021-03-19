Число умерших от ковида в России приблизилось к 95 тысячам

За прошедшие сутки от последствий заражения коронавирусом в России умерли еще 443 человека. За все время пандемии болезнь унесла 94 267 жизней, сообщил оперативный штаб.

Со вчерашнего дня медики выявили 9699 новых случаев COVID-19. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 4 437 938. За 24 часа выздоровели 12 337 человек. С марта прошлого года болезнь победили 4 049 373 заразившихся.

В Москве за сутки выявили 1809 новых случаев ковида, в Санкт-Петербурге — 921, в Московской области — 605.

После сентябрьской вспышки 2019-nCoV эпидемическая ситуация начала стабилизироваться в начале этого года. Как рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, на это оказали влияние соблюдение ограничений, вакцинация и иммунитет, который сформировался у людей естественным путем.

В декабре во всех регионах России началась масштабная прививочная кампания. Власти планируют вакцинировать более половины населения страны для формирования коллективного иммунитета.