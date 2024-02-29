Общество 29 февраля 2024, 15:04 Выпуск МС-21 перенесли на 2025 год Глава Ростеха Чемезов: выпуск МС-21 переносится на 2025–2026 годы РИА «Новости»

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Испытания пассажирского самолета МС-21 еще не завершили, поэтому его серийный выпуск откладывается на 2025–2026 годы. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. Его слова привел «Интерфакс».

Журналисты в кулуарах ежегодного послания президента Федеральному собранию, который проходил в Гостином Дворе, поинтересовались у Чемезова, начнется ли выпуск МС-21 в 2024 году.

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«Скорее всего, поставки могут быть в 2025, даже в 2026 году», — прокомментировал он.

Глава государственной корпорации подчеркнул, что производство начнется сразу после испытаний. Чемезов не уточнил, когда они завершатся. Задержку он объяснил вниманием к обеспечению безопасности полетов.

Летом 2023 года в Минпромторге заявили, что поставки МС-21 начнутся в 2024 году. Первый полет импортозамещенного лайнера планировали провести до конца прошлого года.