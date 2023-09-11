Транспорт 11 сентября 2023, 10:58 Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 пройдет до конца года ОАК: первый полет самолет МС-21 запланировали в России до конца года РИА «Новости»

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Первый полет самолета МС-21, который импортозаместили, должен пройти до конца 2023 года, второй — намечен на первый квартал следующего года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«По самолету МС-21. В Иркутске готовится одновременно два самолета в импортозамещенном лице. Первый вылет мы ожидаем до конца текущего года, и второй — в первом квартале [2024 года]», — сообщил он.

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Ранее стало известно, что лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» госкорпорации «Ростех» и группа «Аэрофлот» в рамках ВЭФ заключили контракт на лизинг 18 воздушных судов МС-21-310, а также 34 воздушных судов SJ100. Информацию привели на сайте авиаперевозчика.

Договоры подписали гендиректор авиакомпании «Россия» Ян Бург, глава «Аэрофлота» Сергей Александровский и гендиректор ООО «Авиакапитал-Сервис» Роман Пахомов. «Россия» получит в лизинг 34 лайнера SJ100 и 12 самолетов MC-21-310, а «Аэрофлот» — шесть бортов МС-21-310.