Общество 19 мая 2023, 08:46 Выпуск лекарств и медизделий в Москве вырос почти на 44% с начала года Сергей Собянин: производство лекарств и медизделий в Москве выросло почти в 1,5 раза Фото: freepik.com

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Столичные производители медицинских препаратов выпустили на 43,7% больше продукции, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сегодня в Москве больше 200 производителей занимаются изготовлением медицинского оборудования, изделий и лекарств, с помощью которых лечат онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, нервные расстройства, сахарный диабет, а также выпускают антибиотики и вакцины.

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Местные власти поддерживают предприятия, предоставляя им льготы по налогам, субсидии и льготные кредиты.

«Город создает все условия для инвестиций и развитую инфраструктуру — например, большой фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) „Технополис Москва“, а также заключает с ними офсетные контракты», — рассказал мэр.

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» локализуют производства лекарств по двум офсетным контрактам, которые заключили в этом году, а одна из московских компаний планирует инвестировать в производство около 3,8 миллиарда рублей и выпустить 14 международных непатентованных наименований лекарств.

«Город будет закупать продукцию производителя в течение нескольких лет», — добавил Собянин.

Ранее перечень специальностей для получения звания «Московская медсестра» расширили.