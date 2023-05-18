Москва 18 мая 2023, 13:52 Перечень специальностей для получения звания «Московская медсестра» расширили Ракова: перечень специальностей для получения статуса «Московская медсестра» расширили Фото: freepik.com

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В Москве обновили правила получения статуса «Московская медсестра». Теперь звание можно получить по четырем специальностям. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его заместителя по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В столице еще больше медработников могут претендовать на почетный статус «Московская медсестра», так как в перечень специальностей включили «операционное дело». Для нового направления разработали собственные инструменты, чтобы оценивать компетенции. Речь идет о тестировании, демонстрации практических навыков, решении ситуационной задачи и представлении портфолио.

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«Операционные медсестры — это важные люди в хирургической бригаде. Именно они готовят операционную, следят за соблюдением стерильности и правильной транспортировкой пациента, а во время самой процедуры ассистируют хирургу. От подготовки медсестры во многом зависит успех проведения операции, поэтому к таким специалистам предъявляются высокие требования», — отметила заммэра.

Операционным медсестрам необходимо владеть обширными знаниями, иметь навыки работы в команде, обладать стрессоустойчивостью и уметь оперативно реагировать на нештатные ситуации. Кроме того, от них требуются совершенные знания физиологии и анатомии человека, а также основы хирургии, чтобы помочь хирургу во время самых сложных операций.

После успешного прохождения оценки профуровня специалисту выдадут свидетельство о получении нового звания и нагрудный знак отличия. Также на протяжении пяти лет, пока действует статус, медикам будут доплачивать 7,5 тысячи рублей.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что московские медики начали определять рассеянный склероз с помощью ИИ.