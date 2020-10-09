Выплаты захотели индексировать и для работающих пенсионеров. Этого ждали давно

Инициатива о возврате работающим пенсионерам индексации ежемесячных выплат вполне имеет шансы на жизнь. Директор института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева рассказала «360», что для этого должны сделать власти.

Инициатива выполнимая, это реальная вещь. Достаточно внести в законодательство изменения и провести перерасчет. Формула есть, ничего трудного в этом нет Татьяна Малева.

Эксперт предположила, что перерасчет могут сделать уже в ближайшее время. Но пока неизвестно, за какие года будет сделана индексация: за прошлые - или начиная с 2021 года.

«Было правильнее проиндексировать предыдущие годы. Но президент высказался неопределенно. Это будет зависеть от торговли министерства финансов с Пенсионным фондом — на какие мероприятия у них есть деньги», — объяснила собеседница «360».

«Полагаю, решение будет принято без колебаний, потому что оно давно напрашивалось и давно было обосновано», — подчеркнула директор.

Раньше в правительстве считали, что работающим пенсионерам должно хватать зарплаты, но основания эти были «очень хрупкие».

«Абсолютная большая часть работающих пенсионеров — это очень низкооплачиваемые рабочие места. Люди работали не потому, что им так хотелось поработать после пенсии. Они работали, чтобы совместить одну низкую пенсию с одной низкой зарплатой. В совокупности это давало средства для выживания», — объяснила Малева.

Ранее представители партии «Единая Россия» предложили вернуть индексацию ежемесячных выплат работающим пенсионерам. Также, 6 октября, Владимир Путин уже поддержал подобную инициативу и поручил кабинету министров подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим представителям старшего поколения.