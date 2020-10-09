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    09 октября 2020, 17:07

    Выплаты захотели индексировать и для работающих пенсионеров. Этого ждали давно

    Анастасия Калинина, Федор Горин

    Инициатива о возврате работающим пенсионерам индексации ежемесячных выплат вполне имеет шансы на жизнь. Директор института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева рассказала «360», что для этого должны сделать власти.
    Выплаты захотели индексировать и для работающих пенсионеров. Этого ждали давно

    Инициатива выполнимая, это реальная вещь. Достаточно внести в законодательство изменения и провести перерасчет. Формула есть, ничего трудного в этом нет

    Татьяна Малева.

    Эксперт предположила, что перерасчет могут сделать уже в ближайшее время. Но пока неизвестно, за какие года будет сделана индексация: за прошлые - или начиная с 2021 года.

    «Было правильнее проиндексировать предыдущие годы. Но президент высказался неопределенно. Это будет зависеть от торговли министерства финансов с Пенсионным фондом — на какие мероприятия у них есть деньги», — объяснила собеседница «360».

    «Полагаю, решение будет принято без колебаний, потому что оно давно напрашивалось и давно было обосновано», — подчеркнула директор.

    Раньше в правительстве считали, что работающим пенсионерам должно хватать зарплаты, но основания эти были «очень хрупкие».

    «Абсолютная большая часть работающих пенсионеров — это очень низкооплачиваемые рабочие места. Люди работали не потому, что им так хотелось поработать после пенсии. Они работали, чтобы совместить одну низкую пенсию с одной низкой зарплатой. В совокупности это давало средства для выживания», — объяснила Малева.

    Ранее представители партии «Единая Россия» предложили вернуть индексацию ежемесячных выплат работающим пенсионерам. Также, 6 октября, Владимир Путин уже поддержал подобную инициативу и поручил кабинету министров подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим представителям старшего поколения.