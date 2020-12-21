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    21 декабря 2020, 10:10

    Выплаты на детей до 7 лет в России собрались расширить

    Андрей Иванов

    В Минтруде разработали проект по выплатам на детей от трех до семи лет семьям-опекунам. Документ уже направили на согласование правительства.
    Выплаты на детей до 7 лет в России собрались расширить

    «Минтруд разработал изменения в правила предоставления выплат на детей от трех до семи лет включительно. Теперь семьям, которые взяли под опеку ребенка, такой вид помощи станет доступнее», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ведомства.

    Сейчас на опекаемых детей не платят ежемесячное пособие, так как по закону они считаются находящимися на полном обеспечении государства. Их не учитывают в составе нуждающихся семей.

    В России уже начали выплачивать ежемесячные пособия в размере пяти тысяч рублей на малолетних детей. Эту меру поддержки анонсировал глава Российского государства Владимир Путин на пресс-конференции на прошлой неделе.

    Заявление на выплаты с банковскими реквизитами нужно подать до 1 апреля 2021 года. Деньги поступят на счет в течение двух недель после оформления документов. На эти цели правительство направит 73,5 миллиарда рублей.