Первые семьи в РФ получили выплаты на детей до 7 лет

В России семьям с детьми до семи лет включительно начали выплачивать по пять тысяч рублей. Выплаты анонсировал президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря.

Читательница рассказала сайту Ura.Ru, что уже получила озвученную главой государства сумму поддержки. Выплаты также пришли пользователям родительских форумов и приложения.

Единовременную выплату, напомнило ИА Nation News, получат в автоматическом режиме те, кто уже подавал заявку на подобную льготу.

Если россияне еще не пользовались социальной поддержкой, то им нужно подать заявление вплоть до 1 апреля 2021 года и указать необходимые для перечисления средств банковские реквизиты. Писать заявление придется и в том случае, если предыдущий счет для перечисления был закрыт.

Деньги поступят на счет в течение 8-15 рабочих дней после подачи документов. Сумму начислят на каждого ребенка в семье.

Выплаты положены в России почти 15 миллионам несовершеннолетних. На эти цели правительство выделит 73,5 миллиарда рублей.