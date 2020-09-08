Выплаты медикам за работу с COVID-19 проверит Счетная палата

Счетная палата дополнила свой план проверок. Ведомство решило проанализировать, насколько эффективно оказывается финансовая поддержка работающим с COVID-19 российским медикам.

Специалисты оценят действия Минздрава Федерального медико-биологического агентства и региональные органы власти и медицинские организации. Информация об этом опубликована на сайте Счетной палаты.

Дополнительное контрольное мероприятие направлено «на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией».

В ведомстве уточнили, что проинспектируют использование федеральных средств, которые выделены на соответствующие стимулирующие выплаты. Проверку реализуют совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Она станет дополнением к уже включенному в план анализу проведения аналогичных поощрений медработников.

Стимулирующие выплаты медикам, работающим с COVID-19, установили в апреле сроком на три месяца, а затем продлили до конца лета. В конце августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой выплачивать их и в сентябре.

Сумма выплат для младшего медицинского персонала начинается от 25 тысяч рублей. Для врачей они могут достигать 80 тысяч.