Выплаты медикам за работу с COVID-19 проверит Счетная палата
Специалисты оценят действия Минздрава Федерального медико-биологического агентства и региональные органы власти и медицинские организации. Информация об этом опубликована на сайте Счетной палаты.
Дополнительное контрольное мероприятие направлено «на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией».
В ведомстве уточнили, что проинспектируют использование федеральных средств, которые выделены на соответствующие стимулирующие выплаты. Проверку реализуют совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Она станет дополнением к уже включенному в план анализу проведения аналогичных поощрений медработников.
Стимулирующие выплаты медикам, работающим с COVID-19, установили в апреле сроком на три месяца, а затем продлили до конца лета. В конце августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой выплачивать их и в сентябре.
Сумма выплат для младшего медицинского персонала начинается от 25 тысяч рублей. Для врачей они могут достигать 80 тысяч.