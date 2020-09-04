Борцам с COVID-19 в России выделили новую выплату

В России решили дополнительно стимулировать тех, кто помогает бороться с коронавирусной инфекцией. Постановление о новых выплатах уже подписано. Деньги получат и военные.

Подпись под официальным документом поставил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его текст опубликован на сайте Кабмина.

«Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда», — говорится в тексте постановления.

Выплаты предусмотрены для персонала организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки и Минобороны. Получат их те, кто работает на Минэкономразвития, МВД, Росгвардию, ФСБ и ФСИН.

В правительстве подчеркнули, что сотрудники упомянутых учреждений наравне с врачами задействованы в борьбе с распространением COVID-19. Многие из них контактируют с больными напрямую, рискуя жизнью и здоровьем и испытывая повышенную нагрузку.

«Именно поэтому было принято решение поддержать их специальными выплатами», — подчеркнули в Кабмине.

В конце августа правительство одобрило выделение средств из резервного фонда на стимулирующие выплаты врачам, медикам, соцработникам и военнослужащим. За дополнительную нагрузку по пять тысяч рублей будут платить и классным руководителям.