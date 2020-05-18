Выплаты беременным хотят сделать аналогичными тем, что получают семьи с детьми

Беременным нужны те же меры поддержки, что уже действуют для семей с детьми. В Общественной палате предлагают в том числе выплачивать им по пять тысяч рублей с апреля по июнь 2020 года.

Перечень инициатив общественники намерены направить в администрацию президента и правительство в мае, сообщила газета «Известия». Во время пандемии беременным никакая помощь от государства не предоставлялась.

«Мы должны поддержать беременных, учитывая демографическую ситуацию и задачу увеличения рождаемости. Это должны быть дополнительные выплаты», — подчеркнул один из авторов инициативы, зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

В Общественной палате рассчитывают, что их предложения учтут в общенациональном плане действий. К 1 июня правительство должно представить его президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме ежемесячной выплаты в пять тысяч рублей, будущим мамам хотят назначить с 1 июня единовременную выплату в 10 тысяч. Причем полагается она всем беременным с гражданством РФ. В ОП считают, что им также нужно установить ежемесячную доплату в размере одного регионального прожиточного минимума.

Включат в перечень и выплату будущим родителям, которые лишились заработка и признаны безработными с 1 марта 2020 года. Она равняется трем тысячам рублей.

Общественники заметили, что каждая из указанных мер уже существует для семей с детьми. Эксперты положительно оценили инициативу. Финансово поддерживать будущих мам нужно, поскольку во время беременности их траты существенно увеличиваются.

«Будущим мамам надо больше того, что стоит дороже. Им нужны свежие овощи и фрукты, мясо, больше хорошего творога, жирного молока — все это стоит денег», — подчеркнула председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая.

Дополнительная поддержка беременных будет особенно актуальна в период режима самоизоляции. Многие из них, особенно в регионах, работают по «серой» схеме занятости. Положенных пособий и льгот в таком случае женщины не получают.

Специалисты обратили внимание, что поддержка нужна не только этой категории россиян. При распределении помощи нужно «исходить из осознания реальной ситуации», поскольку у государства есть лишь определенный объем ресурсов.