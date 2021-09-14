Выплату в 10 тысяч рублей должны получить еще 3,5 миллиона российских пенсионеров

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей должны получить еще 3,5 миллиона российских пенсионеров. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, выплата должна быть доставлена до 16 сентября, сообщил «Прайм». Вице-премьер уточнила, что деньги уже получили 39,3 миллиона пенсионеров.

В соответствии с указом президента единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена всем пенсионерам, кто по состоянию на 31 августа получал страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Причем право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии.

Для получения денег пенсионерам не нужно ничего делать. Пенсионный фонд автоматически назначает эту выплату по имеющимся данным. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться, как и доставка пенсии — то есть через банк, почту или иную доставочную организацию.

По данным ПФР, 2 сентября единовременную выплату получили пенсионеры, пенсия которых зачисляется на счета в банках. Те, кто получает пенсию через «Почту России», получат выплаты в тот же день, что и пенсию. Единовременная выплата также может быть получена по доверенности. В случае, если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены позже.

Выплата зачисляется только на карты «Мир», но может быть также зачислена на бескарточный счет в банке. Работающие пенсионеры тоже получат эти деньги.