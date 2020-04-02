Вынужденные «каникулы» могут коснуться почти 13 млн россиян

По оценке специалистов, затраты работодателей на сохранение зарплат составят порядка 123,6 миллиарда рублей.

Больше всего на вынужденный каникулы ушли сотрудники в сфере образования, бухгалтерии, юриспруденции и консалтинга, также много «отдыхающих» среди административного персонала. Высокие затраты на «простой» сотрудников вовсе не означают, что люди именно этих сфер первыми могут попасть под сокращение, если предприятие не выдержит кризиса, считают эксперты.

Использовать «каникулы» для поиска подработки или продумывания плана на случай увольнения следует занятым в профессиональной, научной и технической деятельности. По мнению эксперта, высока вероятность, что компании захотят заменить слишком дорогих специалистов на людей, которые согласятся работать за меньшие деньги.

Также можно считать значительным риск увольнения для сотрудников в сфере непродовольственной торговли и ресторанно-гостиничного бизнеса. Но эти люди могут легко найти работу в продуктовом ритейле или доставке еды, где сейчас нехватка кадров.

К растущему рынку онлайн-доставки продуктов, еды и лекарств уже начали подключаться таксисты, которые остались без пассажиров. Агрегаторы, работающие в этой сфере, зафиксировали рост спроса в 3–4 раза.