Таксисты намерены доставлять на дом продукты и лекарства

Ритейл и курьерские службы на фоне изоляции зафиксировали многократный рост количества онлайн-заказов. Например, в «Ашане» в марте интернет-покупок стало вдвое больше, рассказали изданию в пресс-службе ритейлера. Непрерывный рост наблюдается по всем регионам, включая Москву, но в других субъектах темпы на 10% выше. Ожидается, что эта тенденция продолжится и на нынешней неделе (30 марта — 5 апреля), которая для многих отраслей стала выходной.

Все ритейлеры ждут, что в ближайшие недели количество онлайн-заказов также будет только расти. При этом потребители недовольны, ведь они не могут оперативно получить товары — не хватает курьеров.

На помощь пришли таксисты. В связи с мерами предосторожности из-за коронавируса, спрос на поездки в такси упал. Многие агрегаторы переключились на доставку продуктов питания, еды из общепита, а также лекарств и других товаров.

В связи с принятыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции москвичи и жители Подмосковья резко сократили пользование общественным транспортом, включая услуги такси и каршеринга. В Дептрансе Москвы уточнили, что дороги в Москве стали почти пустыми. На 70% меньше машин, чем три недели назад.