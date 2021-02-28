Вылов дельфинов и косаток предложили запретить в России

Вылов дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев предложили запретить на территории России. Об этом рассказала автор законопроекта, депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Сегодня их вылов по морально-этическим соображениям запрещен во многих странах, — передала ее словам газета «Известия».

По ее мнению, потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству. Помимо этого, дельфинов порой держат в суровых условиях, чтобы потом задействовать их в зрелищных представлениях.

Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Вячеслав Алексеев отметил, что китообразные очень социальны. Их вылов жесток с точки зрения гуманности. Это очень сообразительные существа, созданные для обитания на больших территориях. Когда их вылавливают и помещают в неволю, они начинают сильно страдать.

Кроем того, в России вылавливают морских млекопитающих не только для отечественных океанариумов и дельфинариев, но и для продажи в Китай или Америку, где запрещен их вылов.

Профильный комитет российского парламента инициативу поддержал. Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин заявил, что если законопроект будет внесен, то это пойдет на пользу природе.