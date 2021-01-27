Сенатор в Ирландии обвинил Россию и Путина в пропаже дельфина Фунди

Сенатор предположил, что к исчезновению дельфина Фунди, пропавшего минувшей осенью, может быть причастна Россия. О’Салливан заявил, что в этом мог быть замешан и лично российский президент Владимир Путин. Однако ирландец не объяснил, что послужило причиной для таких подозрений.

По одной из версий, которые приводят авторы статьи, к пропаже дельфина могло привести использование российскими военными систем наблюдения за британскими кораблями. Журналисты утверждают, что Россия применяет для этого гидроакустические системы, которые якобы могли привести к перемещению животных. То, что подводные шумы могут влиять на китообразных, подтвердил член «Зеленой партии» Малколм Нунан. Однако он не стал обвинять Россию в том, что произошло с Фунди.

Журналисты издания сочли версию о предполагаемой роли РФ в исчезновении дельфина весьма сомнительной.

Российский телеведущий Николай Дроздов ранее завел собственный аккаунт в соцсети TikTok. Дроздов отметил, что его ролики не будут похожи на программу «В мире животных».