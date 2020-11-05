«Убью, ушатаю». Соседи рассказали о характере инициатора смертельной драки после ссоры в чате

Знакомые волгоградца Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке с Романом Гребенюком после ссоры в родительском чате, рассказали, что он часто угрожал им физической расправой и отличался агрессивным характером.

Сосед Мелконяна беседе с порталом «V1.ru» сообщил, что арестованный неадекватно реагировал на безобидные замечания. Жители жаловались на шум и сильный запах краски, который исходил от его мастерской по ремонту машин под окнами дома.

«Пытался с ним поговорить по-человечески и попросить перенести мастерскую, но в ответ ничего, кроме как „иди куда подальше“, я не слышал. И угрозы были: „Подойдешь ближе метра — убью, ушатаю“», — рассказал знакомый Мелконяна.

Еще один собеседник портала признался, что про Мелконяна не может сказать ничего хорошо. По его словам, он вечно попадал в неприятные истории, то изобьет кого-то, то машину угонит, то деньги начнет вымогать.

Мужчина добавил, что Мелконян и Роман Гребенюк жили по соседству, и убитый никогда ни с кем не конфликтовал.

«Арсен очень старался вывести Рому на эмоции, но поняв, что ему это не удается, решил расправиться доступным ему способом», — предположил собеседник портала.

Вечером 23 октября в местном отделении Сбербанка Мелконян избил Гребенюка, по не которым данным, по просьбе сестры. После ссоры в родительском чате. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер 1 ноября.

Арсен Мелконян имеет действующую судимость за мошенничество в сфере автострахования. Его вина доказана судом в 18 эпизодах. Дело о смертельной драке взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Мелконян просил суд отправить его под домашний арест, но с учетом всех обстоятельств ему было отказано.