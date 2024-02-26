Общество 26 февраля 2024, 16:54 Выигравшая миллиард рублей семья из Тюмени опровергла сообщения об отъезде из России «Темы Тюмени»: выигравшая миллиард рублей семья эмигрировала из России Freepik

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Выигравший миллиард рублей в лотерею житель Тюмени Юрий Семенов эмигрировал из России вместе с семьей. Об этом сообщил Telegram-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на источник. Позже в СМИ опровергли эту информацию.

«Семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны», — поделился с каналом источник.

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Однако чуть позже эту информацию опровергла пресс-служба «Столото». Оказалось, что новоиспеченные миллиардеры не собираются менять место жительства, а выигрыш потратят на новую машину, квартиру и путешествие. Часть средств они направят на благотворительность.

Семья Семеновых узнали о выигрыше 1 января. Они стали победителями новогоднего тиража. При этом женщина получила выигрышный билет в подарок от мужа на Новый год и отнеслась к такому презенту без особого энтузиазма.