«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции», — говорится в тексте сообщения.

На сегодня в России уже введен ряд ограничений для предотвращения распространения коронавируса. В частности, сегодня региональным аэропортам запретили принимать и отправлять заграничные рейсы. Теперь все они полетят через Москву.

Ограничили сухопутную границу с Белоруссией, Грузией, Польшей и Норвегией. Иностранцам запретили въезд в страну.

Россияне, которые возвращаются из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу должны провести в самоизоляции 14 дней. При возникновении симптомов вызвать врача на дом.

По всей стране ввели режим повышенной готовности. Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, запретили массовые и спортивные мероприятия, ввели ограничения по количеству человек, одновременно присутствующих в помещении.

При этом, ряд СМИ написал со ссылкой на источник в правительстве, что в России могут ввести решительные карантинные меры по примеру Сингапура и Южной Кореи.

Как сообщила «Газета.ru», в штабе порекомендовали журналистам аккуратнее работать с информацией от разного рода «источников».

На сегодняшний день в России заражены коронавирусом 367 человек. Большинство из них вернулись из заграничных поездок. Специалисты уже выяснили, с кем зараженные успели пообщаться. В ближайшее время всех этих граждан ждет тест на коронавирус. Смертельных случаев из-за коронавируса России не выявили. Выздоровели после заражения 16 человек.