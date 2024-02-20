Общество 20 февраля 2024, 04:03 Выгодный для «Газпрома» сценарий украинского транзита озвучили аналитики Белогорьев: «Газпрому» выгодней заключать с Украиной краткосрочные контракты РИА «Новости»

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«Газпрому» выгодно не сохранять долгосрочный контракт на транзит через Украину, а перейти на краткосрочное бронирование мощностей. Об этом в интервью изданию «Прайм» рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

«Оптимальный сценарий для России — если „Газпром“ <…> будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности», — пояснил аналитик.

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Белогорьев отметил, что открытым остается вопрос, допустят ли российскую компанию до аукциона. Если нет, придется искать посредника. Украине не выгодно продление долгосрочного контракта по политическим причинам, а «Газпрому» — из-за неопределенности со спросом на российское топливо в Европе.

Россия будет учитывать наличие спроса у потребителей, рассматривая вопрос о продлении транзита через Украину, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Еще одним фактором станет работоспособность трансграничной инфраструктуры.