Мир 30 декабря 2023, 07:55 Россия назвала условие продолжения транзита газа через Украину Биричевский: Россия учтет спрос при решении о транзите газа через Украину РИА «Новости»

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Рассматривая вопрос о продолжении транзита газа через Украину в следующем году, Россия будет учитывать наличие спроса у потребителей. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Еще одним фактором, который повлияет на принятие решения, станет работоспособность трансграничной инфраструктуры, указал он.

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«Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита», — подытожил Биричевский.

Он напомнил, что еще недавно Украина выражала незаинтересованность в продлении контракта. Дипломат задался вопросом, означает ли отказ от транзита газа через эту страну лишение Украины доходов от него. В любом случае российские компании стремятся исправно выполнять обязательства по поставке энергетических ресурсов перед европейскими контрагентами, резюмировал собеседник издания.

Действие контракта по транзиту газа Украиной из России в Европу, подписанного в 2019 году, прекратится в конце 2024-го. Соглашение подразумевало прокачку «Газпромом» 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в каждый из следующих четырех лет. В октябре глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов заявил, что страна не продлит контракт.Если соглашение действительно не пролонгируют, от этого пострадает Европа — она столкнется с перемещением производства и ростом цен для потребителей.