Выдохнуть и ничего не покупать. Россиянам посоветовали, как вести себя под напором санкций

Не переживать и не бежать сломя голову за покупками на фоне сообщений о приостановке работы в России тех или иных компаний призвала сограждан бизнес-консультант Екатерина Тулянкина. По ее словам, многие фирмы продолжают производство своих товаров в России, в связи с чем граждане не будут испытывать дефицита в необходимой для жизни продукции.

«Не надо переживать, надо выдохнуть, не бежать за покупками сломя голову. Те пустые полки, которые мы сейчас видим — это полки, которые мы сами создаем», — подчеркнула Тулянкина.

По ее словам, многие компании, заявившие о приостановке работы в России, имеют на территории страны собственное производство, которое не планируется сворачивать.

«При детальном изучении, можно посмотреть тот же самый Unilever, восемь крупнейших предприятий находятся в России. Компания заявляет, что останавливает импорт и экспорт в Российскую Федерацию и из нее, что звучит несколько странно, поскольку, я думаю, основная мощность заводов в России спокойно обеспечивает российский рынок и пострадает только компания», — предположила эксперт.

Международный производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever, владеющий брендами Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Черный жемчуг, Лесной бальзам, Domestos, Cif, 8 марта заявил, что приостанавливает экспорт своей продукции в РФ, а также прекращает импорт из нее. При этом в заявлении компании было указано, что она продолжит поставлять произведенные в России повседневные предметы первой необходимости и гигиенические средства для людей в стране.

Ранее аналитик Владимир Сальников предположил, что большинство компаний, которые покинули российский рынок, со временем вернутся. По его мнению, компаниям невыгодно покидать страну, однако им приходится это делать в связи с санкциями и сложившейся политической ситуацией.