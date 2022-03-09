Аналитик Сальников назвал временными ограничения на поставки западных товаров в РФ

Большинство компаний, которые покинули российский рынок, со временем вернутся, считает аналитик Владимир Сальников. Об этом он рассказал Pravda.Ru.

Он отметил, что брендам невыгодно уходить из России, но они вынуждены сделать это из-за санкций и политической обстановки.

«Я думаю, что это временно, на период острой фазы. Чем быстрее она пройдет и чем безболезненнее она будет, тем быстрее западные компании вернутся в Россию. Потому что никто в бизнесе не заинтересован в санкциях. Это дело политиков. А компаниям здесь просто ничего не остается», — считает аналитик.