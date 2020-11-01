Выдачу бумажных ПТС прекратили в России
«Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории РФ, произведенные на ее территории либо ввозимые из иностранных государств — членов Евразийской экономической комиссии, с 2 ноября 2020 года могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств», — рассказали ТАСС в ГИБДД.
Бумажные ПТС будут действительны. Заменить их на электронные паспорта автовладельцы могут по собственному желанию. Обязывать к этому людей не будут.
С сегодняшнего дня можно будет оформлять ДТП без участия инспекторов, а заявку на пособие на детей от трех до семи лет подавать по упрощенной схеме — без документов об алиментах. Государственные органы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.