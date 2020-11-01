Оформлять пособия на детей от 3 до 7 лет в России стало проще

С 1 ноября оформить пособие на детей от трех до семи лет стало проще. В силу вступило распоряжение, которое премьер-министр Михаил Мишустин подписал в июле.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия», — сообщил портал правительства.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет ввел президент России Владимир Путин 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Государственную поддержку получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет половину от регионального прожиточного минимума для детей. В среднем это около 5,5 тысячи рублей на ребенка.

Помимо упрощенной процедуры оформления пособий, в России с 1 ноября вступают в силу и другие нововведения: водители смогут оформлять ДТП без участия полиции и электронные паспорта для машин, выдача льготной ипотеки под 6,5% продолжится и возобновится авиасообщение с Японией.