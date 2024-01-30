Общество 30 января 2024, 11:14 Вычет по НДФЛ при продаже жилья предложили увеличить до 2 млн рублей ЛДПР предложила увеличить налоговый вычет при продаже жилья РИА «Новости»

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Налоговый вычет при продаже жилья предложили увеличить до двух миллионов рублей. Такой законопроект в Госдуму внесла группа депутатов фракции ЛДПР во главе с лидером партии, председателем комитета палаты по международным делам Леонидом Слуцким.

На данный момент максимальная сумма налогового вычета при продаже недвижимости, в том числе комнат, дач и земельных участков, составляет один миллион рублей. Авторы проекта предлагают увеличить ее до двух миллионов. По данным депутатов, налоговый вычет за продажу жилья не менялся с самого момента его введения и не учитывает реальное положение дел на рынке.

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«В связи с этим законопроектом предлагается приблизить размер имущественного налогового вычета к изменившимся экономическим реалиям, для чего увеличить его до двух миллионов рублей», — уточнили в пояснительной записке.

По данным депутатов, за пять лет цена за квадратный метр на первичном рынке выросла на 110%, а на вторичном — на 60%.

При этом правительство выступило против инициативы. Кабмин аргументировал свое решение уже существующим налоговым вычетом, льготами по НДФЛ для некоторых категорий налогоплательщиков и тем, что поступления по НДФЛ составляют существенную часть доходов бюджетов российских регионов.