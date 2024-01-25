Общество 25 января 2024, 15:56 Эксперт по инвестициям Астафьев порекомендовал россиянам вкладываться в компактное жилье для сдачи в аренду

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Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев в беседе с изданием Life рассказал, что сейчас наиболее эффективной инвестицией в России будет приобретение компактного жилья под сдачу в аренду.

Это связано с тем, что бум на ипотеки уходит, а банки все меньше кредитов одобряют гражданам.

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«Причем особый интерес вызывают именно студии — арендная плата ниже. В связи с этим сейчас актуально инвестировать именно в это компактное жилье», — сказал эксперт.

Он порекомендовал воспользоваться льготной ипотечной программой, если для этого есть основания, затем купить жилье и сдать его на долгосрочной основе.