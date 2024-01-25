25 января 2024, 15:56
Эксперт по инвестициям Астафьев порекомендовал россиянам вкладываться в компактное жилье для сдачи в аренду
Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев в беседе с изданием Life рассказал, что сейчас наиболее эффективной инвестицией в России будет приобретение компактного жилья под сдачу в аренду.
Это связано с тем, что бум на ипотеки уходит, а банки все меньше кредитов одобряют гражданам.
Реклама
«Причем особый интерес вызывают именно студии — арендная плата ниже. В связи с этим сейчас актуально инвестировать именно в это компактное жилье», — сказал эксперт.
Он порекомендовал воспользоваться льготной ипотечной программой, если для этого есть основания, затем купить жилье и сдать его на долгосрочной основе.
Инвестиции
Недвижимость
Реклама
Реклама