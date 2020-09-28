«Выбранная позиция устраивала Ефремова»: Добровинский — о давлении адвоката на Пашаева
«Михаил Ефремов даже после отказа от своих адвокатов не выбрал другого защитника, а продолжил работу с той же командой. Это говорит о том, что выбранная ими позиция господина Ефремова устраивала», — приводит PR-директор адвокатского бюро «Добровинский и партнеры» Любовь Карнюшина слова Добровинского. Ее процитировал телеканал РЕН ТВ.
В адвокатском бюро уверены, что Ефремов мог вносить изменения в выбранную линию защиты, если бы посчитал это необходимым.
Ранее актер подал личную жалобу на свой приговор, пишет RT. Он признал себя виновным, заявил, что раскаивается, а его позиция в суде — это результат давления Пашаева.
Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы. Пьяный актер 8 июня за рулем внедорожника врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона умер от травм в реанимации.