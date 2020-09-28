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    28 сентября 2020, 18:51

    «Выбранная позиция устраивала Ефремова»: Добровинский — о давлении адвоката на Пашаева

    Андрей Иванов

    Михаил Ефремов пожаловался на давление со стороны своего экс-адвоката Эльмана Пашаева. Защитник пострадавшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Александр Добровинский заявил, что Ефремов мог отказаться от услуг юриста, но не сделал этого. Это значит, что его все устраивало.
    «Выбранная позиция устраивала Ефремова»: Добровинский — о давлении адвоката на Пашаева

    «Михаил Ефремов даже после отказа от своих адвокатов не выбрал другого защитника, а продолжил работу с той же командой. Это говорит о том, что выбранная ими позиция господина Ефремова устраивала», — приводит PR-директор адвокатского бюро «Добровинский и партнеры» Любовь Карнюшина слова Добровинского. Ее процитировал телеканал РЕН ТВ.

    В адвокатском бюро уверены, что Ефремов мог вносить изменения в выбранную линию защиты, если бы посчитал это необходимым.

    Ранее актер подал личную жалобу на свой приговор, пишет RT. Он признал себя виновным, заявил, что раскаивается, а его позиция в суде — это результат давления Пашаева.

    Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы. Пьяный актер 8 июня за рулем внедорожника врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона умер от травм в реанимации.

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