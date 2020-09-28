Михаил Ефремов пожаловался на давление со стороны своего экс-адвоката Эльмана Пашаева. Защитник пострадавшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Александр Добровинский заявил, что Ефремов мог отказаться от услуг юриста, но не сделал этого. Это значит, что его все устраивало.

«Михаил Ефремов даже после отказа от своих адвокатов не выбрал другого защитника, а продолжил работу с той же командой. Это говорит о том, что выбранная ими позиция господина Ефремова устраивала», — приводит PR-директор адвокатского бюро «Добровинский и партнеры» Любовь Карнюшина слова Добровинского. Ее процитировал телеканал РЕН ТВ.

В адвокатском бюро уверены, что Ефремов мог вносить изменения в выбранную линию защиты, если бы посчитал это необходимым.

Ранее актер подал личную жалобу на свой приговор, пишет RT. Он признал себя виновным, заявил, что раскаивается, а его позиция в суде — это результат давления Пашаева.

Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы. Пьяный актер 8 июня за рулем внедорожника врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона умер от травм в реанимации.