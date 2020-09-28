Ефремов подал апелляцию на свой приговор и пожаловался на Пашаева

Осужденный на восемь лет колонии общего режима актер Михаил Ефремов подал личную жалобу на свой приговор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пресненского суда Москвы.

В своей жалобе Ефремов признает себя виновным, раскаивается в том, что он совершил и просит смягчить приговор. Свою прошлую позицию он объяснил влиянием на него адвоката Пашаева.

Это уже четвертая апелляция для обжалования вынесенного приговора Ефремову. В суд уже поступили жалобы от бывших защитников актера Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

В своей жалобе Пашаев утверждает, что выводы в приговоре суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Кроме того, он акцентировал внимание на множестве допущенных нарушениях в ходе процесса. В своей жалобе адвокат попросил отменить приговор и вернуть уголовное дело в Прокуратуру для дополнительного расследования.

Елизвавета Шаргородская попросила суд заменить Ефремову колонию общего режима на колонию--поселение. В качестве аргументов она назвала наказание несправедливым, а применение уголовного закона неправильным.

Также апелляцию подал представитель Ирины Стерховой, гражданской жены погибшего в аварии Сергея Захарова, адвокат Вадим Никулин.

В беседе с сайтом kp.ru он заявлял о намерении обжаловать отказ суда признать сожительницу погибшего пострадавшей стороной. Он не исключил, что направит кассацию в Верховный суд.

«Если будем подавать иск, потребуем, чтобы материальное положение Ирины Михайловны осталось на том же уровне, каким было до потери мужа-кормильца», — уточнил Вадим Никулин.

Пока все поступившие жалобы суд изучает. Те, которые примут к производству, рассмотрят в рамках одного процесса.

Обжалованием приговора Ефремову уже занимаются несколько адвокатов. Защитник артиста Владимир Васильев подал жалобу на вынесенный приговор с просьбой об условном сроке. Он пояснил, что смягчающими обстоятельствами являются признание вины и готовность идти на примирение с другой стороной.

Адвокат подчеркнул, что быстрого рассмотрения апелляции ждать не стоит. По его оценке, на это уйдет около месяца.

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельную аварию в центре Москвы. Пьяный актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался.