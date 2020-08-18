«Внимание, еда!» Выбираем лучшую говяжью тушенку

Теплая погода пока еще не закончилась, а значит, поездки на дачу и природу будут продолжаться. Когда люди выезжают из города, обычно заранее запасаются едой. Чаще всего берут с собой консервы. Одним из самых популярных продуктов этого типа является говяжья тушенка. Как правильно выбрать банку с мясом, на что смотреть, чтобы не ошибиться, выяснила программа «Внимание, еда!».

В качественной говяжьей тушенке должны быть только три составляющих: мясо, вода и специи. Это полезный, питательный, а главное, удобный продукт. Ее достаточно разогреть и добавить к гарниру для полноценного обеда. В тушенке много белка, немного жира и совсем нет углеводов. Но для длительного хранения мяса требуется много соли и жиров.

«Тушенка считается диетическим продуктом, если в ней нет консервантов. Качественная тушенка не должна содержать консерванты. Потому что сам процесс стерилизации является консервирующим данный продукт», — рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Главная опасность в современной говяжьей тушенке кроется в консервантах, которые не дают продукту испортиться. Но они уничтожают и все полезные вещества, которые хранятся в банке. Для того, чтобы не ошибиться, лучше всего выбирать продукт, на котором четко прописано: «говядина тушеная». Все остальные надписи свидетельствуют, что вместо качественного продукта вам пытаются подсунуть подделку из сои, где настоящего мяса не так много.

Важно читать состав продукта. Если там указаны исключительно мясо, вода и специи, то можно брать. Если указаны консерванты или неизвестные ингредиенты, скрывающиеся за буквой «Е», то лучше отказаться. Также стоит брать тушенку, сделанную по ГОСТу, а не по ТУ. Требования к качеству продукта там жестче.

Программа «Внимание, еда!» совместно с Общенациональной ассоциацией генетической безопасности отправила на независимую экспертизу пять марок говяжьей тушенки.

«Говядина тушеная» торговой марки «Семейный бюджет» — изготовитель АО «Орелпродукт»;

«Говядина» торговой марки «Пригожино» — изготовитель ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт»;

«Говядина тушеная» торговой марки «Мясокомбинат Курганский 1907» — изготовитель ООО «Курганский мясокомбинат „Стандарт“»;

«Говядина тушеная» торговой марки «Охотный ряд» — изготовитель ЗАО «Микояновский мясокомбинат»;

«Говядина тушеная» торговой марки «Елинский» — изготовитель ООО «БРТ».

После вскрытия банок вся тушенка оказалась не очень высокого качества. Вместо кусков мяса внутри были желе, куски жира и прожилки. Для полноценного блюда эти образцы не подходят.

Результаты экспертизы показали, что вредных бактерий там нет. Но зато нашлись другие недостатки. Так, на банке торговой марки «Семейный бюджет» — изготовитель АО «Орелпродукт» написано ГОСТ. А на самом деле изготовлена она по ТУ.

Это осознанное введение в заблуждение своего покупателя. Вот так вот ошибиться на упаковке нельзя. Люди это сделали сознательно. Вроде бы ничего страшного. Но люди, которые верят и помнят советские ГОСТы, не получают качественный продукт, если он сделан по ТУ. Этот регламент позволяет значительно изменить качество продукта. И не в лучшую сторону Елена Шаройкина директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности.

Диетолог Марият Мухина напомнила, что по ГОСТу в говяжьей тушенке должно быть 95% мяса, то есть чистого белка 16 граммов и столько же жира.

«Если производитель хочет сэкономить, он не кладет туда 95% мяса, а пишет ТУ. И там будет больше бульона, больше жира», — подчеркнула специалист.

В «Говядине тушеной» торговой марки «Мясокомбинат Курганский 1907» — изготовитель ООО «Курганский мясокомбинат „Стандарт“» белка оказалось почти в два раза меньше, чем должно быть по нормативу. В продукте торговой марки «Елинский» — изготовитель ООО «БРТ» его оказалось еще меньше — в 2,5 раза меньше от заявленной нормы. Кроме того, в той же тушенке обнаружены крахмал и каррагинан, которые не были заявлены на этикетке.

Нашли крахмал и в тушенке «Семейный бюджет», а «Говядине тушеной» торговой марки «Курганский» добавлена камедь, о чем производитель просто умолчал.

Те или иные добавки могут быть вредны людям с определенными заболеваниями, в том числе хроническими. Поэтому принципиально важно на упаковке указывать все то, что есть в данном продукте Елена Шаройкина директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности.

«Говядина тушеная» торговой марки «Семейный бюджет», «Говядина» торговой марки «Пригожино» и «Говядина тушеная» торговой марки «Охотный ряд» соответствуют всем требованиям ГОСТа.

Но на вкус, честно говоря, не очень. Много соли, желе, жира, мясо разваливается. Отметим, что это наше исключительно субъективное мнение. Однако рекомендовать ни один из образцов мы не можем.

Тушенка все еще остается популярной у россиян. Во время пандемии она входила в набор продуктов, которые получали малообеспеченные семьи и пенсионеры. Производителям хочется пожелать повысить качество продуктов и не выпускать в продажу некачественный товар.

Все исследования программы «Внимание, еда!» проходят в аккредитованных лабораториях. На них имеются все необходимые документы. Данная независимая экспертиза проведена ОАГБ в рамках проекта по безопасности продуктов питания «Внимание, еда!», реализуемого в партнерстве с телеканалом «360» и при поддержке Фонда президентских грантов.

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