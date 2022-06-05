Выбираем вкусную клубнику. Простые советы при покупке ягоды

В июне в России начинается сезон клубники. Любителям этих ягод нужно помнить, что она быстро портится, поэтому при покупке стоит брать столько клубники, сколько можно будет съесть в ближайшие двое суток.

Помимо этого, при покупке стоит обращать внимание на то, как выглядит ягода. Она должна быть однородного яркого красного цвета без зеленых пятен, помятостей или неровностей. У созревшей клубники насыщенный аромат, поэтому стоит понюхать ягоды перед тем, как их купить, написал ТАСС.

Еще один важный момент — на клубнике должны быть зеленые листья. Если они есть, значит ягоды собирали правильно. Но здесь также нужно обращать внимание на то, чтобы между листьями и плодом было расстояние. Если листья прилегают слишком плотно, клубника будет кисловатой.

Если листья слишком сухие, желтые или их нет вовсе, значит клубнику собирали давно или неправильно. Бордовый цвет плода говорит о том. что ягода уже перезрела. Влажные и мягкие ягоды тоже лучше не брать, вероятно, они уже начали портиться.

В Москве работают почти 290 точек по продаже клубники. В Московской области можно найти самую разнообразную по цене и происхождению ягоду — из Греции, Турции, Армении, но большая часть представлена нашей отечественной грунтовой клубникой из Крыма и Кубани.