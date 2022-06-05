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    05 июня 2022, 12:48

    Выбираем вкусную клубнику. Простые советы при покупке ягоды

    Россиянам дали советы при покупке клубники

    Ольга Назаркина

    В июне в России начинается сезон клубники. Любителям этих ягод нужно помнить, что она быстро портится, поэтому при покупке стоит брать столько клубники, сколько можно будет съесть в ближайшие двое суток.

    Выбираем вкусную клубнику. Простые советы при покупке ягоды

    Помимо этого, при покупке стоит обращать внимание на то, как выглядит ягода. Она должна быть однородного яркого красного цвета без зеленых пятен, помятостей или неровностей. У созревшей клубники насыщенный аромат, поэтому стоит понюхать ягоды перед тем, как их купить, написал ТАСС.

    Еще один важный момент — на клубнике должны быть зеленые листья. Если они есть, значит ягоды собирали правильно. Но здесь также нужно обращать внимание на то, чтобы между листьями и плодом было расстояние. Если листья прилегают слишком плотно, клубника будет кисловатой.

    Если листья слишком сухие, желтые или их нет вовсе, значит клубнику собирали давно или неправильно. Бордовый цвет плода говорит о том. что ягода уже перезрела. Влажные и мягкие ягоды тоже лучше не брать, вероятно, они уже начали портиться.

    В Москве работают почти 290 точек по продаже клубники. В Московской области можно найти самую разнообразную по цене и происхождению ягоду — из Греции, Турции, Армении, но большая часть представлена нашей отечественной грунтовой клубникой из Крыма и Кубани.