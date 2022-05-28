Сезон продажи клубники стартовал в Подмосковье

Сезон продажи клубники официально начался в Подмосковье. Российская ягода уже появилась на ярмарках и прилавках крупных сетей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«В Подмосковье официально стартовал сезон продажи клубники, на прилавках магазинов и рынков можно найти самую разнообразную по цене и происхождению ягоду — из Греции, Турции, Армении, но большая часть представлена нашей отечественной грунтовой клубникой из Крыма и Кубани», — отметил министр.

Кубанскую клубнику можно купить на подмосковных ярмарках. Один килограмм обойдется примерно в 450 рублей. Тепличная клубника из Краснодара появилась на полках подмосковных магазинов еще в апреле. Продажи грунтовой клубники из Краснодарского края и Крыма начались с середины мая.

«К середине июня ожидаем первый урожай нашей подмосковной клубники», — подчеркнул Мурашов.

Садовую землянику продают в нестационарных торговых объектах. Например, в Балашихе работают 83 точки, в которых можно приобрести сладкую ягоду из Кубани по цене 450 рублей за килограмм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области откроют несколько производств для выращивания собственных кормовых культур, ягод и картофеля.