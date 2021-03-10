Эксперт рассказал, как позвонить абоненту, у которого вы в «черном списке»

«Черный список» — не гарантия того, что человек больше не сможет вам позвонить. Обойти блокировку можно, не прибегая к звонкам с другого номера.

«Позвонить человеку, у которого вы в черном списке, можно даже со своего номера. Для этого есть несколько легальных возможностей», — рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Практически у всех операторов есть платная услуга антиопределитель номера. При ее подключении абонент видит номер как неизвестный, если даже он у него внесен в базу. Система блокировки «черный список» будет пропускать ваш звонок на устройстве того абонента, который вас заблокировал, отметил эксперт.

С IOS 7 в IPhone и в некоторых Android такая функция доступна бесплатно. Ее нужно подключить через настройки. В телефоне от Apple включить АОН, если зайти в настройки устройства, затем перейти в область «Телефон». Далее следует зайти в раздел «Показывать номер» и выключить эту опцию.

Не во всех телефонах, которые работают на Android, есть антиопределитель. Включить его можно, если зайти в общие настройки, потом перейти в «Расширенные настройки», затем в прочих настройках найти пункт «Определение номера», выбрать своего оператора и активировать функцию «Скрывать номер».

Мошенники раньше пользовались антиопределителем, но из-за того, что люди перестали брать с чужих номеров, перестали его использовать. Теперь у них популярна услуга подмены номера, причем звонить могут даже с номеров ваших знакомых.