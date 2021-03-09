Россиян предостерегли от проникновения мошенников в банковские приложения

Мошенники могут красть деньги со счета через мобильный банк. Через мобильное приложение они могут узнать паспортные данные, расходы и сумму вкладов.

Эксперты в сфере информационной безопасности в беседе с РИА «Новости» рассказали, что случаи кражи таким способом не очень распространены, так как злоумышленникам легче использовать телефонные звонки.

Уязвимость мобильных приложений или сайтов интернет-банкинга, по словам ведущего эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, связана с недостаточной авторизацией и аутентификацией пользователей.

Такие слабые места могут привести к тому, что мошенники получат данные паспорта жертвы, его расходы, сумму вкладов, объяснил руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин. При получении всей информации мошенники могут вывести деньги со счета.

Ранее эксперты рассказали, что лучше воздержаться от подключения к публичным Wi-Fi-сетям. Злоумышленники могут создавать такие точки доступа, чтобы воровать личные данные, логины и пароли подключившихся.